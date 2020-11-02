البزم :وصلنا لمرحلة خطيرة وندرس اتخاذ إجراءات جديدة للحد من انتشار "كورونا"

أكد اياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة اليوم الاثنين 2/11/2020 ان وزارة الداخلية تدرس اتخاذ العديد من الإجراءات خلال الفترة القادمة للحد من الإصابات بفيروس "كورونا مع ارتفاع أعداد المصابين بفيروس "كورونا" ".

وقال البزم خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان قطاع غزة وصل الى مرحلة صعبة تم التحذير منها سابقاً ، مشيراً الى تسجيل 272 إصابة اليوم مؤشر خطير لما أكدنا عليه في البداية ان الاجراءات الحكومية غير كافية لوحدها للحد من الوباء انما مرتبطة بوعي وإلتزام المواطنين .

وشدد البزم على انه لايمكن العودة للإغلاق الشامل ولفترات طويلة ، كون ان العديد من مصالح المواطنين قد تتعطل بالإضافة الى ان العملية التعليمة تعود تدريجياً والتي كان آخرها اليوم بعودة طلبة الاعدادي لمدارس الاعدادي والتي تتطلب مزيداً من الوعي والارشادات من الاهالي للطلبة .

وجدد البزم تأكيده على ان كافة الاجراءات الحكومية لا يمكن ان تُجدي نفعا للقضاء على الفيروس إاذا ما واصل المواطن الإستهتار وعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية ، مشدداً على ان المسؤولية لا تقع على عاتق فرد الشرطة ، ومن غير المعقول ان يلاحق افراد الشرطة المواطنين بين الازقة لتطبيق فرض حظر التجوال ، ولابد من الاهالي ان يتحملوا المسؤولية والمخاتير والعائلات والافراد.

وبشأن الحديث عن اغلاق ل21 يوماً لمواجهة الارتفاع في الاصابات ، قال :" لا يوجد قرار رسمي بفرض الإغلاق الشامل ولكن ندرس ذلك ، وما سيتم هو إاغلاق أي منطقة بالكامل كما هو واقع حالياً في الشيخ رضوان وبيت حانون والتركمان والبريج ، موضحاً ان معظم الاصابات الكبيرة جاء جراء بيوت العزاء والافراح .

وكانت وزارة الصحة بغزة قد اعلنت اليوم عن تسجيل " 272 " اصابة جديدة بفيروس كورونا بعد اجراء 2415 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية ، لتكون اليوم هي ثاني اعلى اصابات بعد ان سجلت يوم الخميس الماضي 276 إصابة.

وتعود الحياة في قطاع غزة بشكل تدريجي وفتح مزيداً من المرافق بعد فرض الاغلاق الشامل على القطاع والتي كان آخرها اليوم عودة طلاب المرحلة الاعدادية بمدارس "الاونروا" بشكل جزئي بعد انقطاع دام لأكثر من شهرين جراء تفشي فيروس "كورونا" والبدء رسمياً في ال24 من الشهر الماضي بالتعليم عن بعد عبر بطاقات التعليم الذاتي لجميع المراحل التعليمية.