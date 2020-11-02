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أسعار الذهب في فلسطين اليوم

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 10:52 - 02 نوفمبر 2020
اسعار الذهب في فلسطين اسعار الذهب في فلسطين
تقارير
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تواكب وكالة "فلسطين اليوم "الاخبارية اسعار الذهب في فلسطين واسعار وبيعها وشرائها بالدولار والدينار .

وجاءت اسعار الذهب على النحو التالي :

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل

الوحدة  شيكل   دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 206.96 شيكل        $60.63

سعر الذهب عيار 22  189.72 شيكل        $55.58

اسعار الذهب عيار 21 181.10 شيكل        $53.05

اسعار الذهب عيار 18 155.22 شيكل        $45.47

سعر الذهب عيار 14  120.73 شيكل        $35.37

سعر الذهب عيار 12  103.48 شيكل        $30.32

اسعار أوقية الذهب     6,437 شيكل  $1,886

اسعار جنيه الذهب      1,449 شيكل  $424.42

اسعار كيلو الذهب      206,962 شيكل       $60,630

 

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل

اليوم    عيار 24       عيار 21       عيار 18       عيار 14       عيار 12

1 نوفمبر       205.88       180.15       154.41       120.10       102.94

31 أكتوبر     205.90       180.17       154.43       120.11       102.95

30 أكتوبر     205.87       180.14       154.40       120.09       102.93

29 أكتوبر     205.55       179.86       154.16       119.90       102.77

28 أكتوبر     205.75       180.03       154.31       120.02       102.87

27 أكتوبر     207.41       181.49       155.56       120.99       103.71

26 أكتوبر     207.48       181.55       155.62       121.03       103.74

25 أكتوبر     206.65       180.83       154.99       120.55       103.33

24 أكتوبر     206.64       180.82       154.99       120.54       103.32

23 أكتوبر     206.68       180.85       155.01       120.56       103.34

 

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