أسعار الذهب في فلسطين اليوم

تواكب وكالة "فلسطين اليوم "الاخبارية اسعار الذهب في فلسطين واسعار وبيعها وشرائها بالدولار والدينار .
وجاءت اسعار الذهب على النحو التالي :
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في فلسطين بالشيكل
الوحدة شيكل دولار أمريكى
اسعار الذهب عيار 24 206.96 شيكل $60.63
سعر الذهب عيار 22 189.72 شيكل $55.58
اسعار الذهب عيار 21 181.10 شيكل $53.05
اسعار الذهب عيار 18 155.22 شيكل $45.47
سعر الذهب عيار 14 120.73 شيكل $35.37
سعر الذهب عيار 12 103.48 شيكل $30.32
اسعار أوقية الذهب 6,437 شيكل $1,886
اسعار جنيه الذهب 1,449 شيكل $424.42
اسعار كيلو الذهب 206,962 شيكل $60,630
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
1 نوفمبر 205.88 180.15 154.41 120.10 102.94
31 أكتوبر 205.90 180.17 154.43 120.11 102.95
30 أكتوبر 205.87 180.14 154.40 120.09 102.93
29 أكتوبر 205.55 179.86 154.16 119.90 102.77
28 أكتوبر 205.75 180.03 154.31 120.02 102.87
27 أكتوبر 207.41 181.49 155.56 120.99 103.71
26 أكتوبر 207.48 181.55 155.62 121.03 103.74
25 أكتوبر 206.65 180.83 154.99 120.55 103.33
24 أكتوبر 206.64 180.82 154.99 120.54 103.32
23 أكتوبر 206.68 180.85 155.01 120.56 103.34