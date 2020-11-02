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غزة تُسجل اليوم ثاني أعلى إصابات بفيروس "كورونا" منذ تفشيه في القطاع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 10:09 - 02 نوفمبر 2020
فيروس كورونا في غزة فيروس كورونا في غزة
تقارير
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أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الاثنين 2/11/2020،  عن تسجيل " 272 " اصابة جديدة بفيروس كورونا  بعد اجراء 2415 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية ، لتكون اليوم هي ثاني اعلى اصابات بعد ان سجلت يوم الخميس الماضي 276 إصابة .

وأشارت الصحة خلال التقرير الوبائي اليومي عن تسجيل تعافي "106" حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وقالت الصحة ان اجمالي تراكمي للمصابين منذ مارس الماضي 7002 اصابة منه : 2549 حالة نشيطة ، وتعافي 4419 حالة ، واستقرار عدد الوفيات عند 34 حالة .

وكانت  وزارة الصحة في غزة اعلنت الخميس الماضي عن تسجيل حالة وفاة و276 اصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد اجراء فحص مخبري ل 2115 عينة في حصيلة هي الأعلى منذ تفشي الفيروس في قطاع غزة.

 

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