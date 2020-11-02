صلاة من المستوطنين اليوم وامنيات من الامارات لفوز ترامب غداً

نقلت صحيفة "اسرائيل اليوم" "الاسرائيلية " عن دبلوماسي إماراتي ان حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية تلقت تبرعات بملايين الدولارات من مؤيدين مسلمين ، معرباً عن امله في فوز ترامب.

وتابع : " تلقت حملة ترامب تبرعات بملايين الدولارات من مؤيدين مسلمين له وللسياسات التي ينتهجها في الشرق الأوسط دون ان ترد مزيداً من التفاصيل حول قيمة التبرعات والجهات التي تقف خلفها.

وأعرب مسؤول كبير في العاصمة البحرينية، المنامة، للصحيفة الإسرائيلية نفسها، عن قلقه إزاء إمكانية عدم فوز ترامب

ونقلت عن المسؤول البحريني هناك مخاوف متزايدة لدى الدول العربية المعتدلة من إمكانية هزيمة ترامب، وتبني المرشح الديمقراطي جو بايدن سياسة مختلفة بالشرق الأوسط».

وتابع أنه «لا مخاوف بالنسبة للاتفاقات (التطبيع) التي وقعتها إسرائيل حتى الآن، خاصة وأن فوز بايدن يمكن أن يمهد الطريق لتعزيز التحالف (بين الدول المطبعة) مع إسرائيل، انطلاقا من الإدراك أننا مرتبطون بعضنا ببعض ولسنا في حاجة لدعم مستمر من الأمريكيين».

وأكد المسؤول البحريني للصحيفة الإسرائيلية أن «فوز بايدن يمكن أن يدفع الدول التي تجري اتصالات لتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" إلى اتخاذ خطوة للوراء».

ووقعت إسرائيل منتصف سبتمبر/أيلول الماضي في البيت الأبيض اتفاقين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين.

إلى ذلك، يخطط قادة المستوطنين الإسرائيليين لإقامة صلاة صباح اليوم الإثنين في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، من أجل فوز ترامب في الانتخابات المقررة غدا الثلاثاء.