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سعر صرف الدولار في تركيا اليوم –ارتفاع متواصل

  • فلسطين اليوم - تركيا
  • 08:03 - 02 نوفمبر 2020
الدولار الامريكي في تركيا الدولار الامريكي في تركيا
تقارير
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تواصل الليرة التركية الاستنزاف مقابل الدولار الامريكي والهبوط ، بعد تسجيل أدنى مستوى لليرة التركية مقابل الدولار الامريكي منذ يومين  ، وسط وسط مخاوف المستثمرين من الوضع المالي لتركيا وتواصل انخفاض الليرة .

جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الإثنين، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30  جاءت على النحو الآتي في كلا من :

اولاً : إسطنبول

                                           الشراء                   البيع

الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية:    8,3570               8,3580

اليورو مقابل الليرة التركية:              9,7250               9,7260

الجنيه الإسترليني مقابل الليرة التكية: 10,7510                10,8050    

ثانياً : أنقرة            

الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية : 8,3250                 8,3750   

اليورو مقابل الليرة التركية:      9,6850                       9,7450

الجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية: 10,6900                      10,8900

 

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