سعر صرف الدولار في تركيا اليوم –ارتفاع متواصل

تواصل الليرة التركية الاستنزاف مقابل الدولار الامريكي والهبوط ، بعد تسجيل أدنى مستوى لليرة التركية مقابل الدولار الامريكي منذ يومين ، وسط وسط مخاوف المستثمرين من الوضع المالي لتركيا وتواصل انخفاض الليرة .

جاءت أسعار صرف الدولار واليورو والجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية، في تعاملات الإثنين، بمدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة، عند الساعة 09:30 جاءت على النحو الآتي في كلا من :

اولاً : إسطنبول

الشراء البيع

الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية: 8,3570 8,3580

اليورو مقابل الليرة التركية: 9,7250 9,7260

الجنيه الإسترليني مقابل الليرة التكية: 10,7510 10,8050

ثانياً : أنقرة

الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية : 8,3250 8,3750

اليورو مقابل الليرة التركية: 9,6850 9,7450

الجنيه الإسترليني مقابل الليرة التركية: 10,6900 10,8900