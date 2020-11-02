حماس : هدم الاحتلال لمنزل دويكات سلوك عصابات اجرامية

أكد حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس اليوم الاثنين 2/11/2020 ان هدم الاحتلال لمنزل الاسير خليل دويكات شرق مدينة نابلس هو فعل ارهابي وسلوك عصابات اجرامية.

وقال ان استمرار الاحتلال في سياسة هدم المنازل، يثبت عجزه عن ايقاف ثورة شعبنا المتواصلة ، معتبراً ان الاحتلال متوهم ان هذه السياسة ستكسر إرادة شعبنا أو توقف نضاله، يدلل على غباء هذا المستعمر المتعجرف.

وهدمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، منزلا في قرية روجيب شرق نابلس بالضفة المحتلة، وأصابت شابا بعيار معدني.

وقال رئيس مجلس قروي روجيب، مفيد دويكات، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وهدمت منزل الأسير خليل دويكات، مشيرا إلى أن المنزل مكون من طابقين، وكانت قوات الاحتلال أخطرت بهدمه في آب الماضي.