الانتخابات الامريكية : آخر يوم للحملة الانتخابية وتحذيرات من العنف يوم الاقتراع

تنهي اليوم الاثنين 2/11/2020 الحملة الانتخابية للرئاسة الامريكية ، وسط منافسة واسعة بين بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطي جو بايدن ، ومطالبات الاخير بكشف نتائج الانتخابات في في يوم الاقتراع نفسه.

الرئيس الأميركي ترامب دعا إلى الإعلان عن نتائج الانتخابات في ليل الثلاثاء بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وأكد أمام تجمع انتخابي في ميشيغان أنه سيبقى 4 سنوات إضافية في المكان نفسه.

مصادر مطلعة قالت ان ترامب أبلغ مقربين منه عزمه على إعلان فوزه المبكر في ليل الثلاثاء إذا وجدت مؤشرات على تقدمه على منافسه الديمقراطي.

أما بايدن فندد، خلال لقائه مؤيديه في فيلادلفيا، بملاحقة مناصري ترامب إحدى حافلات حملته الانتخابية في تكساس، وذلك بعدما أظهر مقطع فيديو مجموعة سيارات تحمل أعلاما مؤيدة لترامب وهي تعترض حافلة لبايدن .

ونشر ترامب في وقت متأخر السبت مقطع الفيديو على تويتر، وكتب "أنا أحب تكساس"، كما قال أمام أنصاره في ميشيغان إن المتظاهرين في تكساس حاولوا "حماية" الحافلة الديمقراطية.

وأكد مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) أنه يحقق في الحادثة. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم يُعرف ما إذا كان أي من المشاركين في ما حصل مسلحين.

وفي سياق متصل، قال مدير الاستخبارات الأميركية السابق جون برينان إنه يتخوف من أن يقوم بعض الأشخاص بأعمال عنف يوم الاقتراع أو بعده، مضيفا أنه يأمل في أن يطلب ترامب من أنصاره ألا يشاركوا في أعمال العنف.

واتهم برينان الرئيس ترامب بأنه يواصل زرع الخوف بين الناخبين بقوله إن الانتخابات ستكون مزورة، وبأنه يروج الأكاذيب ويقسّم المجتمع الأميركي.

من جانب آخر، قال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كفين مكارثي إن حزبه سيفوز بالأغلبية في مجلس النواب وسيحافظ على أغلبيته في مجلس الشيوخ ووجوده بالبيت الأبيض.