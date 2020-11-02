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داخلية غزة تصدر تعليمات مهمة للمسافرين عبر معبر رفح –كشف المسافرين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:49 - 02 نوفمبر 2020
معبر رفح معبر رفح
تقارير
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طالبت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني المواطنين المسافرين الواردة أسماؤهم في كشف السفر المعلن عنه أمس الأحد، في الحافلات (من السادسة حتى العاشرة)، بضرورة التوجه لإجراء فحص كورونا ابتداء من الساعة 9:00 من صباح اليوم الاثنين، في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة كلّ في محافظته، وهي:

- محافظة شمال غزة: مركز هالة الشوا/ بيت لاهيا.

- محافظة غزة: مركز الشاطئ، ومركز الصوراني/ الشجاعية.

- محافظة الوسطى: مركز النصيرات القديم.

- محافظة خانيونس: مركز جورة اللوت/ قرب دوار التحلية.

- محافظة رفح: عيادة الشابورة/ قرب مدارس العرب.

وأكدت الهيئة على المسافرين المذكورين بضرورة التواجد غداً الثلاثاء الساعة 4:00 فجراً في الصالة الخارجية لمعبر رفح من أجل تسهيل سفرهم.

 للتذكير، مرفق رابط كشف السفر

 

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