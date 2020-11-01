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7 أساليب لتسريع جهازك حاسوبك البطيء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:57 - 01 نوفمبر 2020
جهاز حاسوب جهاز حاسوب
تقارير
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كشف موقع Business Insider عن سبعة أساليب بسيطة يمكن اللجوء إليها لمعالجة مشكلة بطء الحاسوب.

  • تقليص عدد البرامج التي يبدأ تشغيلها تلقائيا لدى تشغيل الحاسوب من خلال حذف البرامج غير الضرورية التي تستخدم كميات كبيرة من الذاكرة الرئيسية من قائمة التشغيل التلقائي.
  • تفادي فتح عدد كبير من الصفحات في متصفحات الإنترنت في آن واحد.
  • فحص الحاسوب من الفيروسات على أساس دوري.
  • إعادة تشغيل الحاسوب بشكل دوري (مرة في عدة أيام على الأقل).
  • استخدام وسيط تخزين ذي حالة ثابتة (SSD)، ما يقلص الفترة المطلوبة لتشغيل الحاسوب وفتح معظم البرامج إلى ثوان معدودة.
  • استخدام خدمة ReadyBoost المتوفرة في نظام التشغيل "ويندوز 10"، وهو يسمح زيادة ذاكرة الحاسوب الرئيسية على حساب ذاكرة وميضية (فلاش).
  • التوقف عن استخدام نموذج التخزين السحابي OneDrive الذي تعرضه شبكة "مايكروسوفت" على زبائنها، لأن التنسيق المستمر مع خدمة التخزين قد يبطئ بشكل ملموس نظام التشغيل.
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