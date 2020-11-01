المصادقة على الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول بين الامارات و"إسرائيل"

صادق مجلس الوزراء الإماراتي، اليوم الأحد، على اتفاقية توصلت إليها مؤخرا مع إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل لمواطني البلدين من متطلبات تأشيرة الدخول.

وكان وفد إماراتي حكومي قد وقع الاتفاقية خلال زيارة إلى "إسرائيل" في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، ضمن اتفاقيات لدعم التعاون في مجالات الاستثمار والسياحة والخدمات المصرفية والتكنولوجية.

وقال مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية والدبلوماسية العامة عمر سيف غباش إن الاتفاقية تتيح لمواطني الإمارات بالسفر إلى "إسرائيل" دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، ولمدة أقصاها 90 يوما في كل زيارة.

وأضاف غباش أن الاتفاقية تتيح لحملة جوازات السفر الإماراتية دخول أراضي دولة الاحتلال الاسرائيلي بدون تأشيرة مسبقة، مُعتبرًا أن ذلك يعكس رغبة الدولتين في تعزيز علاقتهما وفتح آفاق جديدة للتعاون في المنطقة، موضحًا أن "الإعفاء المتبادل من التأشيرات المسبقة سيترك تأثيرات إيجابية متعددة على قطاعات السياحة والتجارة والاستثمار وغيرها ويعزز أواصر التعاون المشترك بين الدولتين".