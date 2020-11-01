تطورات حالة الطقس: أمطار رعدية وسيول تضرب فلسطين المحتلة

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة حالة من عدم الاستقرار الجوي، والتي من المتوقع أن تؤدي لانتشار الأمطار إلى مناطق الوسط والشمال خلال الساعات القادمة، بعد ان سقطت أمطار رعدية غزيرة ومصحوبة بزخات البرد فوق مناطق مختلفة من النقب، وأدت إلى تشكل السيول والفيضانات وإغلاق بعض الطرقات.

وقال الراصد الجوي داود الطروة، إن هذه الحالة تعتبر الاولى من نوعها هذا الموسم من حيث اتساع رقعة الامطار خلالها، حيث من المتوقع أن يمتد تساقط الامطار مساء اليوم والليلة إلى مناطق الضفة وغزة، وتكون هذه الامطار مصحوبة بالرعد احياناً، وقد تكون غزيرة في بعض المناطق، وهو ما يستدعي الانتباه جيدا من خطر تشكل السيول المحلية في بعض الأودية والمناطق الأكثر عرضة لذلك.

وحذر الطروة، من خطر الانزلاق على الطرقات هذه الليلة، ويوم غد الاثنين، حيث من المتوقع أن تستمر فرصة تساقط الأمطار خلال ساعات نهار يوم غد، وقد تكون الامطار رعدية غزيرة في بعض المناطق، قبل ان تضعف الفرصة خلال ساعات المساء، مع اجواء باردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية.

هذا ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة بمنخفض جوي جديد بعد ظهر ومساء يوم الاربعاء القادم، ويستمر يوم الخميس، بحيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس، وتسقط الأمطار فوق كافة المناطق، وتكون غزيرة أحياناً، ووسط هذه الأجواء والانخفاض الملموس على الحرارة من المتوقع ان يتجه سكان الكثير من المدن الفلسطينية لارتداء الملابس الشتوية، والبدء باستخدام المدافىء خاصة في المناطق الجبلية.

على الصعيد ذاته، شهدت مدينة "ايلات" في الداخل المحتل، مساء اليوم، تشكل السيول جراء الأمطار الغزيرة التي تساقطت على فلسطين المحتلة منذ ظهر اليوم.





