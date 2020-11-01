نتنياهو يزور مستشفى بالتزامن مع بدء التجارب على لقاح "إسرائيلي" لكورونا

زار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مستشفى "شيبا" في تل هاشومير قرب تل أبيب حيث بدأت اليوم الأحد التجارب البشرية للقاح ضد كورونا طوره معهد البحوث البيولوجية الإسرائيلي.

وقال نتنياهو خلال الزيارة، "كنا الدولة الأولى في العالم تقريبا التي فرضت الإغلاق مرة أخرى. وفي الوقت الذي نخرج من الإغلاق الثاني فإن الدول الأوروبية تدخله وتعيش موجة ثانية قاسية جدا..نتمنى النجاح للجميع".

وشدد على أن "الخروج الحقيقي من أزمة الكورونا يتمثل بتطوير اللقاحات. لذا هذا اليوم مهم جدا. هذا اليوم يعطينا بارقة أمل".

ولفت في الوقت نفسه إلى أن "إسرائيل" تتواصل مع الدول الأخرى لضمان توفير أي لقاح يتم تصنيعه فيها.

وأضاف، "المهم هو أنه سواء من خلال إنتاج اللقاح هنا أو من خلال استيراده من الخارج، فإننا سنجلب كمية كافية من اللقاحات إلى جميع المواطنين الإسرائيليين. ولا أعتقد أن هذا سيحدث فورا ولكنني أرى النور في آخر النفق".