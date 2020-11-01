معروف: لن نتردّد بحظر التجوال حال استشعار الخطر بأي منطقة بغزة

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، مساء اليوم الأحد، إنّ "ارتفاع إصابات فيروس كورونا طبيعية تزامنًا مع زيادة الحركة ويتم دراستها لاتخاذ القرارات المناسبة".

وأكَّد معروف خلال حديثه عبر فضائية الأقصى، أنّ "كل عوامل انتشار وتفشي كورونا متوفرة في قطاع غزة لكن وعي المواطنين والتزامهم هو المقياس، والإجراءات الحكومية لن تحقق أهدافها بدون تفهّم والتزام المواطنين من أجل السيطرة على منحنى تفشي الوباء".

ولفت معروف إلى أنّ "الإصابات لا تزال تتناسب مع توقعات وزارة الصحة ويمكن التعامل معها حتى الآن، وكان هناك اليوم ثلاث لقاءات جمعت لجنة المتابعة الحكومية بوجهاء وأعيان المناطق المصنفة حمراء لتعزيز الوعي من أجل مواجهة الوباء".

وقال إنّ "المناطق غير الملتزمة بالإجراءات الوقائية تدفع الثمن مقابل ذلك من خلال فرض حظر التجوال عليها وتشديد الإجراءات الحكومية بحقها، ومعادلة الإغلاق واتخاذ القرار بشأن فرض الحظر ليست سهلة، لأنها يجب أن تراعي مصالح المواطنين وصحتهم في ذات الوقت".

وأكَّد معروف أنّ "هناك جهدًا حقيقيًا يبذل من قبل الحكومة في غزة لمواجهة كورونا رغم الأزمة المالية التي تعانيها، والمتابعة الحكومية مستمرة على مدار الساعة بشأن الأسواق والمساجد وكافة المنشآت من أجل ضبط الأمور وتحقيق أكبر نسبة من الالتزام".

كما أشار إلى أنّ "هناك نسبة من شعبنا لا تتقبّل فكرة الالتزام بالإجراءات، وهذا يحتاج إلى جهد مشترك"، لافتًا إلى أنّ "كل السيناريوهات متوقعة من أجل مواجهة كورونا".

ونفى معروف "شائعة وجود فرض إغلاق تام خلال الأيام القريبة القادمة، لكن لن يتم التردّد في فرض حظر تجوال حال الوصول إلى مؤشرات خطيرة في أي منطقة بغزة"، مُؤكدًا أنّ "صحة الناس أمانة ولا مصلحة للحكومة أو أي شخص بإخفاء وجود إصابات في مكان معين، ولا يمكن التلاعب أو التستّر بما يخص معطيات تفشي كورونا في قطاع غزة ويتم العمل بكل شفافية".