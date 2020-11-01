الكشف قضية سطو وسرقة مصاغاً ذهبياً بقيمة 30 ألف دينار في غزة

كشفت المباحث العامة – فرع الرمال قضية سطو وسرقة مصاغاً ذهبياً بقيمة 30 ألف دينار من أحد المنازل بمحافظة غزة خلال ساعات .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي : إن المباحث العامة تلقت شكوى من المواطنة (هـ.ش) مفادها قيام أحد المجهولين بالسطو على منزلها وسرقة مصاغاً ذهبياً بقيمة 30 ألف دينار من داخل المنزل أثناء غيابها عنه " .

وأوضح العقيد البطنيجي أن المباحث العامة على الفور قامت بمعاينة المكان وأخذت إفادات أولية في مكان الواقعة ومن خلال البحث والتحري تم الاشتباه بالمدعو (ت.د) .

وبيّن البطنيجي أنه تم استدعاء المدعو (ت.د) وبالتحقيق معه اعترف على قيامه بالسرقة بعد تأكده من خروج أصحاب المنزل والدخول من خلال إحداث كسر في الباب .

وأكد البطنيجي أنه تم استعادة المصاغ الذهبي وتحويل المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.