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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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الكشف قضية سطو وسرقة مصاغاً ذهبياً بقيمة 30 ألف دينار في غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:06 - 01 نوفمبر 2020
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تقارير
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كشفت المباحث العامة – فرع الرمال قضية سطو وسرقة مصاغاً ذهبياً بقيمة 30 ألف دينار من أحد المنازل بمحافظة غزة  خلال ساعات  .

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد أيمن البطنيجي : إن المباحث العامة تلقت شكوى من المواطنة (هـ.ش) مفادها قيام أحد المجهولين بالسطو على منزلها وسرقة  مصاغاً ذهبياً بقيمة 30 ألف دينار من داخل المنزل أثناء غيابها عنه " .

وأوضح العقيد البطنيجي أن المباحث العامة على الفور قامت بمعاينة المكان وأخذت إفادات  أولية في مكان الواقعة ومن خلال البحث والتحري تم الاشتباه بالمدعو (ت.د)  .

وبيّن البطنيجي أنه تم استدعاء المدعو (ت.د) وبالتحقيق معه اعترف على قيامه بالسرقة بعد تأكده من خروج أصحاب المنزل والدخول من خلال إحداث كسر في الباب .

وأكد البطنيجي أنه تم استعادة المصاغ الذهبي وتحويل المتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

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