تسجيل 3 وفيات و10 إصابات جديدة بـ"كورونا" بصفوف جالياتنا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، تسجيل 3 وفيات جديدة، و10 إصابات جديدة في صفوف جالياتنا في العالم بفيروس كورونا، لترتفع عدد الوفيات إلى 280، والاصابات إلى 6730.

وأفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن خضر أكرم خضر الخرتاني (52 عاما)، والمواطنة نوال موسى مرزوق صالح (63 عاماً) لترتفع عدد حالات الوفاة الى 97.

كما أفاد الفريق المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة، بتسجل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لمواطنة، لترتفع عدد حالات الوفاة الى 81، فيما سجلت 10 اصابات جديدة في صفوف الجالية في اوهايو ليرتفع عدد الإصابات الى 4177 إصابة.

وأعلنت الخارجية عن مغادرة دفعة جديدة من الطلبة والمواطنين ورجال الاعمال الى تركيا هذا اليوم.