إبراهيموفيتش: مستعد لتحمل الضغط والمسؤولية بمفردي في ميلان

علق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان، على فوز فريقه أمام أودينيزي بنتيجة 2-1، اليوم الأحد، في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي.

ونجح إبرا في تسجيل هدف الفوز لميلان في المباراة من خلال كرة مقصية بالدقائق الأخيرة.

وقال إبرا، في تصريحات لشبكة "DAZN" عقب المباراة: "كان هدفي جيدًا، لكن الأهم هو الفوز. لذا إنه هدف بثلاث نقاط".

وأضاف: "كانت مباراة صعبة للغاية، لكن أثبتنا أننا نعمل ونضحي ونقف بجوار بعضنا البعض، وعندما ترى الفريق يعمل معًا في اللحظات الصعبة هذا يعني أننا على الطريق الصحيح".

وتابع: "كلنا نريد الكرة عندما تكون هناك فرصة، والفريق يعمل جيدًا. نحن نؤمن بإمكانية تحقيق شيء ما، ونعد أحد أصغر الفرق في أوروبا، رغم أن وجودي رفع معدل الأعمار قليلاً، لكنهم يجعلونني أشعر بالشباب. إنهم جائعون ومتحمسون جدًا، ولا يشعرون بالرضا أبدًا سواء في المباريات أو في جلسة التدريب، بل يريدون تحقيق المزيد".

وواصل: "سأتحمل الضغط والمسؤولية، لا داعي لهم أن يشعروا بهذا الأمر. سأعتني به بمفردي، لكن عليهم فقط أن يعملوا ويؤمنوا بمواصلة طريقنا. تأتي لحظات صعبة للجميع، وهذا جزء من الموسم، إلا أن الشيء المهم هو الاستمرار في التفكير بإيجابية".

وأكمل: "هل يستطيع ميلان الفوز بالدوري؟ الأمور تسير على ما يرام، لكن كما قلت قبل بضعة أسابيع، سنتعامل مع كل مباراة بمفردها. كل مباراة تشبه النهائي، ثم سنرى أين سننتهي. هناك أهداف جماعية وفردية، وسنرى ما سيحدث".

وأتم: "آمل أن يتمكن المشجعون من العودة إلى المدرجات قريبًا، حتى يتمكنوا من رؤية ميلان عن قرب، لأننا نلعب من أجلهم، ونريد أن يشاركونا في هذه المغامرة".