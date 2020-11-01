هلال القدس يمطر شباك ترجي واد النيص بسداسية

حقق هلال القدس، فوزاً عريضاً على ترجي واد النيص، بنتيجة (6/1)، اليوم السبت، على ستاد دورا، ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين لأندية الضفة الغربية.

ونجح واد النيص عبر نجمه جهاد صقر من التقدم المبكر بالهدف الأول مع الدقيقة السادسة، عندما خطف الكرة من المدافع محمد أبو ميالة وانفرد ووضع الكرة على يمين الحارس.

وأشعل هذا الهدف المبكر اللقاء، واندفع الهلال أكثر للأمام وتعددت محاولاته الهجومية فأهدر أبو ميالة أولى فرص فريقه لإدراك التعادل.

وعاد نفس محمد أبو ميالة ليعوض خطأه، ويدرك التعادل لفريقه من كرة عرضية وصلت له، وسددها على يسار حارس ترجي واد النيص.

تفوق هلالي

في الشوط الثاني فرض الهلال تفوقه الكامل، بينما تراجع واد النيص على الصعيد البدني ووضع عدم جاهزيته، كما انتشر الهلال بشكل أكثر من رائع.

وتمكن هلال القدس بعد 4 دقائق، من إحراز هدف التقدم عبر تسديدة مقوسة من خارج الصندوق على يسار حارس ترجي واد النيص.

ولم تتوقف محاولات الهلال، وجاء الدور على المهاجم إيهاب شاهين ليسجل الثالث، بعدما انفرد بالحارس وراوغه وسجل بيسراه في الشباك.

وعاد المدافع محمد أبو ميالة للتسجيل مرة ثانية من تسديدة زاحفة من داخل الصندوق، ليسجل الهدف الرابع لهلال القدس.

ووقع ساري جاد الله على الهدفين الخامس والسادس في الدقيقتين (84 و90)، لينتهي اللقاء بانتصار عريض لفريق العاصمة (6/1).