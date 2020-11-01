تعادل مثير بين شباب الظاهرية والسموع

تعادل شباب الظاهرية أمام نظيره شباب السموع، بنتيجة (2/2)، اليوم السبت، ضمن الجولة الأولى من دوري المحترفين الفلسطيني لموسم (2020/2021).

وفرض الظاهرية أفضليته خلال الشوط الأول وسجل هدفين، وعاد السموع في الثاني وأدرك التعادل وكان الأقرب للفوز في الدقائق الأخيرة.

وظهر الظاهرية العائد إلى دوري المحترفين من جديد بعد غياب موسم واحد، بشكل منظم خلال الشوط الأول.

وترجم الظاهرية أفضليته بالهدف الأول عن طريق أحمد ماهر الذي استغل عرضية مصعب البطاط، ليسدد مباشرة في مرمى محمد شبير.

واستغل الظاهرية حالة السموع، وعاد محمد أبو حامد وعزز تقدم فريقه بالهدف الثاني من تسديدة رائعة داخل الصندوق على يسار شبير.

وانقلب الحال في الشوط الثاني بسيطرة كاملة للسموع، وساعده على ذلك هدف التقليص الأول المبكر من تسديدة صاروخية لبهجت ربعي من خارج الصندوق، فاجأت أنس أبو سيف.

ومنح هذا الهدف الثقة المطلوبة للسموع فواصل محاولاته، خاصة من الجبهة اليمنى بتواجد الثنائي إسماعيل العمور ورضوان أبو كرش، إضافة للتراجع الكامل للظاهرية.

وتوالت محاولات السموع وتعددت، إلى أن نجح المخضرم إسماعيل العمور من الحصول على ركلة جزاء، نفذها بنجاح سعيد السباخي على يمين الحارس.

وفي الدقائق الأخيرة من اللقاء استمر تفوق السموع، ومع ذلك حاول الظاهرية بكرتين عبر البديل على نعمة، لكن المباراة انتهت (2/2).