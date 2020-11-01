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ميلان ينفرد بصدارة الـ"كالتشيو" بفوزه على أودينيزي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:19 - 01 نوفمبر 2020
ميلان ويوفنتوس ميلان ويوفنتوس
تقارير
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تغلب ميلان على مضيفه أودينيزي بهدفين لهدف، الأحد، في مباراة لحساب منافسات الجولة السادسة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تقدم الإيفواري فرانك كيسي للميلان بهدف أول سجله عند الدقيقة 18، مستغلا تمريرة قدمها له زميله السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

وتمكن أودينيزي من تعديل النتيجة بهدف أحرزه متوسط ميدانه الأرجنتيني رودريغو دي بول، من ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء في الدقيقة 48.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، خطف زلاتان إبراهيموفيتش الفوز للميلان بهدف ثان، جاء في الدقيقة 83 من ضربة مقصية رائعة.

وبذلك، انفرد ميلان بصدارة الدوري برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد أودينيزي عند 3 نقاط فقط احتل بها المركز الثامن عشر.

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