لجنة الكهرباء البديلة تدعو اصحاب المولدات للالتزام بتسعيرة 2.5 شيكل

دعت لجنة المتابعة الحكومية لملف الكهرباء البديلة أصحاب المولدات الكهربائية التجارية اليوم الاحد للالتزام بتحصيل المبلغ المستحق عن شهر أكتوبر الماضي على سبيل الدفعة من الحساب بما لا يتجاوز ٢،٥ شيقل عن كل كيلووات ساعة، وذلك وفقا للاتفاق الذي وقعه ممثلوهم ومحاموهم لحين انتهاء الفترة التجريبية واختتام اللجنة الفنية المشكلة لعملها.

و أكدت اللجنة على ضرورة التزام جميع أصحاب المولدات بهذا الأمر، داعية بالمشتركين عدم الاستجابة لدفع ما يزيد عن المبلغ المقر وإبلاغ جهات الاختصاص (النيابة العامة) عن المتجاوزين.