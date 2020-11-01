لجنة الكهرباء البديلة تدعو اصحاب المولدات للالتزام بتسعيرة 2.5 شيكل

دعت لجنة المتابعة الحكومية لملف الكهرباء البديلة أصحاب المولدات الكهربائية التجارية اليوم الاحد للالتزام بتحصيل المبلغ المستحق عن شهر أكتوبر الماضي على سبيل الدفعة من الحساب بما لا يتجاوز ٢،٥ شيقل عن كل كيلووات ساعة، وذلك وفقا للاتفاق الذي وقعه ممثلوهم ومحاموهم لحين انتهاء الفترة التجريبية واختتام اللجنة الفنية المشكلة لعملها.
و أكدت اللجنة على ضرورة التزام جميع أصحاب المولدات بهذا الأمر، داعية بالمشتركين عدم الاستجابة لدفع ما يزيد عن المبلغ المقر وإبلاغ جهات الاختصاص (النيابة العامة) عن المتجاوزين.