كشف اسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم غد الاثنين

اصدرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة كشف المسافرين عبر معبر رفح البري خلال أيام فتحه استثنائياً، ابتداءً من غد الاثنين حتى الخميس.

و وفقاً للهيئة، سيكون السفر يوم غد الإثنين 2 نوفمبر 2020، للمسافرين في الحافلات (من الأولى حتى الخامسة) فقط من الكشف المرفق، وعليهم التواجد الساعة 5:00 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح؛ لتسهيل سفرهم.

و دعت المسافرين المقرر سفرهم غداً (من الحافلة الأولى حتى الخامسة)، التوجه لإجراء فحص كورونا اليوم من الساعة 4:00 حتى 7:00 مساء كلّ في محافظته، في المراكز التي أعلنت عنها وزارة الصحة، علماً بأن الفحص شرط أساسي للسفر.

كما طالبت الهيئة المسافرين في باقي الحافلات (من السادسة حتى العاشرة) انتظار إعلان جديد بخصوص موعد سفرهم، علماً بأنه سيتم إجراء فحص كورونا لهم يوم غد الإثنين.

كما طالبت من جميع المسافرين الالتزام بإجراءات التعقيم والسلامة الشخصية، والمحافظة على التباعد الجسدي، مؤكدة على ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال المسافرين، من آبائهم أو وكلائهم.

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