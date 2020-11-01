الصين: مبيعات التجزئة عبر الانترنت تجاوزت تريليون دولار

اشارت وزارة التجارة الصينية أن مبيعات التجزئة عبر الإنترنت في الصين بلغت أكثر من 8 تريليونات يوان (حوالي 1.19 تريليون دولار أمريكي) في الأرباع الثلاثة الأولى في العام الجاري، بزيادة 9.7 في المائة على أساس سنوي،.

وقال قاو فنغ، المتحدث باسم الوزارة، إن البيع بالتجزئة عبر الإنترنت سرع من التحول الرقمي لكيانات السوق، وعزز أشكال ونماذج الأعمال الجديدة، وضخ زخما في الاقتصاد الرقمي.

وتابع أن نماذج الأعمال الجديدة، مثل التجارة الإلكترونية عبر البث المباشر، جمعت بين الترفيه والاستهلاك وأصبحت شائعة بين المستهلكين بالصين، مضيفا أن الاستهلاك الصحي والاستهلاك الأخضر يمثلان أيضا اتجاهات جديدة عبر الإنترنت.

وشهدت التجارة الإلكترونية عبر الحدود واستهلاك الخدمات عبر الإنترنت انتعاشا واكتسبا زخما من حيث النمو، بحسب ما نشرت وكالة "شينخوا".

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة التجارة أن المناطق الريفية في الصين شهدت أيضا نموا قويا في التجارة الإلكترونية، حيث بلغ إجمالي مبيعات التجزئة عبر الإنترنت 1.2 تريليون يوان خلال نفس الفترة في المناطق الريفية

يذكر بأن شركة المدفوعات الإلكترونية الصينية العملاقة "آنت غروب"، أعلنت في وقت سابق، إنها تخطط لجمع 34 مليار دولار في إدراج آسيوي مشترك، مما يجعله أكبر طرح عام أولي في التاريخ.

تدير "آنت"، وهي الذراع المالية لعملاق التجارة الإلكترونية الصيني "علي بابا"، منصة "علي باي"، وهي نظام الدفع عبر الإنترنت المهيمن في الصين، حيث طغت هناك أجهزة وتطبيقات الدفع الإلكتروني على المعاملات النقدية والشيكات وبطاقات الائتمان منذ فترة طويلة.