جنود الاحتلال يطلقون النار نحو سيارة فلسطينية قرب حاجز "الكونتينر"

أطلق قوات الاحتلال المتواجدة على حاجز "الكونتينر" شرق القدس المحتلة النار باتجاه مركبة فلسطينية أثناء مرورها في المكان

و بحسب شهود عيان، فقد أطلق جنود الاحتلال النار على إطارات مركبة على حاجز "الكونتينر".

وأغلقت قوات الاحتلال الحاجز المقام على أراضي بلدة السواحرة شرق القدس، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة نتجت عن إغلاق الحاجز، أدت إلى تراكم أعداد كبيرة من المركبات في انتظار السماح لها بالعبور دون معرفة أسباب ودواعي إغلاق الحاجز.

يشار إلى أنّ حاجز "الكونتنير" واحد من أكثر الحواجز إذلالا للمواطنين في منطقة الجنوب وشهد العشرات من حالات الاعتقال والإعدام، كان آخرها إعدام الشاب أحمد عريقات قبل أسابيع، في ذات يوم زفاف شقيقته.