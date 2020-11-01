الصحة تصدر تنويهاً للمسافرين بخصوص اجراء فحص كورونا PCR

أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة تعميماً للمسافرين عبر معبر رفح البري، بخصوص اجراء فحص PCR للمغادرين.

و أوضحت الوزارة بأنها تعتمد كشوفات وزارة الداخلية في اجراء فحص PCR للمغادرين وذلك وفقاً لموعد السفر المحدد لكل مسافر.

و أشارت الى أن المسافر سيستلم الافادة بفحص فيروس كورونا في صالة معبر رفح البري

و لفتت الوزارة الى أن اجراء فحص المسافرين في كشف يوم غد الاثنين سيكون اليوم الاحد من الساعة 4 مساءاً وحتى الساعة 7 مساءا

و أكدت أن المراكز المخصصة لإجراء الفحص للمسافرين في المحافظات هي:

محافظة الشمال في

(مركز هالة الشوا ) في بيت لاهيا.

محافظة غزة في (مركز الشاطئ) و (مركز الصوراني ) بالشجاعية.

المحافظة الوسطى في (مركز النصيرات القديم ).

محافظة خان يونس في (مركز جورة اللوت) بالقرب من دوار التحلية.

محافظة رفح في (عيادة الشابورة ) بالقرب من مدارس العرب.

و كانت وزارة الداخلية والأمن الوطني اعلنت اليوم الأحد 1/11/2020، عن فتح معبر رفح البري لمدة 4 أيام ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين في كلا الاتجاهين.

وأوضح إياد البزم ، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني ، أن معبر رفح سيفتح في كلا الاتجاهين لمدة أربعة أيام اعتباراً من يوم غد الاثنين وحتى الخميس.