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الصحة تصدر تنويهاً للمسافرين بخصوص اجراء فحص كورونا PCR

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:30 - 01 نوفمبر 2020
فتح معبر رفح استثنائياً (20) فتح معبر رفح استثنائياً (20)
تقارير
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أصدرت وزارة الصحة في قطاع غزة تعميماً للمسافرين عبر معبر رفح البري، بخصوص اجراء فحص PCR للمغادرين.

و أوضحت الوزارة بأنها تعتمد كشوفات وزارة الداخلية في اجراء فحص PCR للمغادرين وذلك وفقاً لموعد السفر المحدد لكل مسافر.

و أشارت الى أن المسافر سيستلم الافادة بفحص فيروس كورونا في صالة معبر رفح البري

و لفتت الوزارة الى أن اجراء فحص المسافرين في كشف يوم غد الاثنين سيكون اليوم الاحد من الساعة 4 مساءاً  وحتى الساعة 7 مساءا

و أكدت أن المراكز المخصصة لإجراء الفحص للمسافرين في المحافظات هي:

   محافظة الشمال في

(مركز هالة الشوا ) في بيت لاهيا.

  محافظة غزة في (مركز الشاطئ) و (مركز الصوراني ) بالشجاعية.

   المحافظة الوسطى في (مركز النصيرات القديم ).

   محافظة خان يونس في (مركز جورة اللوت) بالقرب من دوار التحلية.

محافظة رفح في (عيادة الشابورة ) بالقرب من مدارس العرب.

و كانت  وزارة الداخلية والأمن الوطني اعلنت اليوم الأحد 1/11/2020، عن فتح معبر رفح البري لمدة 4 أيام ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين في كلا الاتجاهين.

وأوضح إياد البزم ، المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني ، أن معبر رفح سيفتح في كلا الاتجاهين لمدة أربعة أيام اعتباراً من يوم غد الاثنين وحتى الخميس.

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