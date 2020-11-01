لجنة دعم الصحفيين: الاحتلال يعتقل صحفيين ويستهدف 6 آخرين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها المتعمدة بحق الصحفيين ووسائل الإعلام الفلسطينية، رغم القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حماية الحق في حرية الرأي والتعبير.

حيث سجلت لجنة دعم الصحفيين، خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في شهر أكتوبر / تشرين أول2020، عدة انتهاكات بحق الحريات الإعلامية والصحفيين منها (36) انتهاكاً اسرائيلياً، و(4) انتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية، عدا عن تسجيل أكثر من ( 255) حالة من الانتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، لمواقع وصفحات وحسابات الصحفيين الشخصية ونشطاء، وذلك في اطار محاربة المحتوى الفلسطيني وطمس جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

انتهاكات إسرائيلية

وزادت الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال شهر أكتوبر / تشرين أول2020 المنصرم من خلال اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد(2 ) من الصحفيين هما طارق أبو زيد، وعبد الرحمن ظاهر، وكلاهما من نابلس.

فيما احتجزت قوات ومخابرات الاحتلال عدد( 1) من الصحفيين، الى ذلك، أصدرت محكمة الاحتلال تمديد اعتقال وتجديد اعتقال اداري عدد(8) حالات بحق الصحفيين الأسرى وهم طارق أبو زيد تمديد اعتقاله ثلاث مرات متتالية خلال شهر تشرين أول، ومجاهد مرداوي تمديد مرتين، وعبد الرحمن ظاهر، وتجديد وتثبيت الاعتقال الإداري للصحفي مجاهد السعدي لمدة ثلاثة أشهر.

كما سجل التقرير تعرض أكثر من (6) صحفيين في الضفة المحتلة للاعتداء بالضرب والركل والدفع من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال تأديتهم مهامهم الإعلامية، تم خلالها تحطيم عدد(1) لكاميرا أحد الصحفيين لمنعه عن تصوير جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

في حين منعت قوات الاحتلال الصحفيين من ممارسة عملهم المهني في تغطية انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين والتي سجلت عدد( 8 ) حالات منع من التغطية .

وعن المداهمات والاقتحامات لمنازل الصحفيين سجل تقرير شهر أكتوبر / تشرين أول2020 أكثر من (2 ) عملية اقتحام وتفتيش وعبث بمحتويات منازل الصحفيين، تم خلالها مصادرة اكثر من (3 ) حالات من أجهزة حاسوب وهواتف نقالة.

وفي إطار مضايقات الاحتلال للصحفيين الاسرى في سجون الاحتلال سجل التقرير عدد(5) حالات للصحفيين الاسرى تم خلالها نقلهم من سجن لآخر ومواصلة التحقيق معهم بهدف تقديم لائحة اتهام ضدهم على خلفية عملهم الصحفي، عدا عن رفض محكمة الاحتلال الاستئناف الذي تقدم به محامي الصحفي يحيى صالح العمور.

محاربة المحتوى الفلسطيني

وفي محاولة لاجتثاث الرواية الفلسطينية وشطب كل ما يتعلق بفلسطين، تفرض مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي قيوداً ظالمة على المحتوى الفلسطيني، بضغوط من الاحتلال الإسرائيلي، حيث سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال تقرير شهر أكتوبر / تشرين أول2020 (255) حالة انتهاك لإغلاق وحظر وحذف حساب للصحفيين والنشطاء الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، كان من ضمنها إيقاف منصة تويتر وحظر 250 حساب لنشطاء و إعلاميين ومواقع إعلامية بطلب من الاحتلال الإسرائيلي بهدف محاربة المحتوى الفلسطيني، دون إبداء الأسباب .

انتهاكات داخلية فلسطينية

وعلى صعيد، الانتهاكات الفلسطينية الداخلية، سجل تقرير لجنة دعم الصحفيين(4) انتهاكات بحق الصحفيين، خلال شهر أكتوبر / تشرين أول2020 المنصرم في الضفة المحتلة، حيث سجل تقرير اللجنة (2) حالة استدعاء بحق الصحفيين سامر خويرة، وكنعان صبري والتحقيق معهما حول مصادره التي يستخدمها في عمله الصحفي، كما تم تسجيل (1) حالة مداهمة لمنازل الصحفي جواد أبو شمسية، ورصد (1) حالة تحريض وتهديد بحق الصحفي فراس الطويل.