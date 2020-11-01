الحكومة: مشكلة اموال المقاصة مع الاحتلال في طريقها للحل

كشف أمين عام مجلس الوزراء في الحكومة الفلسطينية، امجد غانم ان مشكلة أموال المقاصة مع الاحتلال في طريقها للحل، معبرا عن امله في ان يتم استلام اموال المقاصة خلال الشهر الجاري.

و اوضح غانم أن الحكومة تبذل جهوداً في هذا الملف، متوقعاً أن تكون لدى الحكومة قدرة نهائية خلال الشهر الجاري على استرجاع اموال المقاصة، و الانتهاء من ابتزاز الاحتلال و دفع رواتب الموظفين كاملة.

واضاف عن تلك الجهود " هناك تفاصيل كثيرة حول تلك الجهود، لكن المواطنين مهتمون بالنتيجة"، متابعا " تبذل جهود من الرئيس ورئيس الوزراء ومن كافة الاطراف، وهناك جهود دولية ومن كل الشركاء، وثباتنا على موقفنا هو الاساس في كل التفاصيل، وفي النهاية المهم هو النتيجة وهي القدرة على استلام اموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال دون ان نقدم له اي تنازلات وثباتنا على موقفنا هو المهم".

و بحسب غانم، فمن المتوقع أن يتم دفع الرواتب كاملة لكافة الموظفين العموميين وليس المعلمين فقط"، مضيفاً " نأمل ان ننتصر في المعركة السياسية مع الاحتلال وان يكون لدينا قدرة على استرجاع اموال المقاصة وان ننتهي من الابتزاز السياسي"

واكد غانم انه في حال استلام اموال المقاصة سيتم صرف مستحقات كل الموظفين وليس المعلمين فقط.