أبو عاذرة : قرار التعليم عن بعد في "الأونروا" ليس من باب الترف وتحديد المطلوب اليوم الاول

أكد رئيس برنامج التعليم في الأونروا فريد أبو عاذرة ان قرار العودة الجزئية للطلاب في المرحلة الإعدادية للمدارس , من الصف السابع إلى الصف التاسع غداً الاثنين 2/11/2020 ، جاء بناءً على الوضع الحالي والظروف المتاحة و يأتي بعد البدء الاسبوع الماضي بالتعليم عن بعد وبناءً على الوضع الحالي والظروف المتاحة قررنا العودة الجزئية لطلاب المرحلة الإعدادية.

وقال خلال تصريحات لإذاعة القدس" ان التعليم سيكون مدمجاً بين التعليم الوجاهي في الأيام التي يأتي فيها الطالب إلى المدرسة, والتعليم عن بعد في الأيام التي لا يأتي فيها للمدرسة، وسيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعتين, المجموعة "أ" أيام السبت والاثنين والأربعاء, والمجموعة "ب" أيام الأحد والثلاثاء والخميس.

واشار الى ان قرار التعليم عن بعد لم يأت من باب الترف بل الظروف هي التي فرضت علينا ذلك, ونقدر جيداً ظروف الأهالي.

وأوضح انه سيتم تحديد ماهية المواضيع للطلاب منذ أول يوم التي سيتم دراستها عن طريق التعليم عن بعد, ومواضيع التعليم الوجاهي ، مبيناً ان الكتب المدرسية موجودة مع الطلاب الآن, وأيضاً قمنا بطباعة مواد التعلم الذاتي لكل الطلاب, بالإضافة الى الفيديوهات الشارحة لتلك المواد.

وقال ان أكثر من 72 ألف و 900 ساعة تم قضائها على الموقع التعليمي من قبل الطلاب وذويهم, وأن الدخول تنوع من قبلهم من استخدام الجوال, ومنهم اللاب توب ، مشيراً الى ان أكثر من 7% من الطلاب لم يحصلوا على كتبهم المدرسية, بسبب وجودهم في مناطق مصنفة بالحمراء, معرباُ عن أمله بأن نتجاوز هذه المرحلة.