الاحتلال يُخطر بهدم منزل ببلدة سعير في الخليل

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد 1/11/2020 بهدم منزل في منطقة المنيا ببلدة سعير شمالي شرقي الخليل.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم منطقة المينا، وأخطرت بهدم منزل في المنطقة بح عدم ترخيص.

وتقع بلدة سعير إلى الشمال الشرقي من الخليل، وتبعد عنها 8 كم، وقد قطعها الشارع الالتفافي رقم (60) عن مدينتي حلحول والخليل.

وعانت سعير طيلة فترة الانتفاضة الثانية من الإغلاق لجميع المنافذ التي تربط المدينة بالشارع الالتفافي حيث أغلقت بالسواتر الترابية والصخور والكتل الاسمنتية.

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة