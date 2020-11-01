اكتشاف "كورونا" من صوت السعال

تمكن باحثو معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا من تطوير ذكاءً اصطناعيًا" لاكتشاف فيروس "كورونا" من خلال صوت السعال حتى لو كانوا بدون أعراض أخرى .

الباحثون اعتبروا ان الطريقة التي تطور بها برنامج الذكاء هي السر وراء هذه القدرة، فإنه نتاج تطوير عدد كبير من الشبكات العصبية التي يمكنها التمييز بين التغييرات الطفيفة، التي تشير إلى تأثيرات فيروس كورونا من عدمه.

موقع "engadget"، قال ان الطريقة هي ان تكتشف إحدى الشبكات العصبية الأصوات المرتبطة بقوة الصوت، وتستمع أخرى إلى الحالات العاطفية التي تعكس تدهورًا عصبيًا، مثل الإحباط المتزايد.

وتابع الموقع ان شبكة ثالثة على قياس التغيرات في أداء الجهاز التنفسي تعمل ، حيث استخدم الجهاز خوارزمية تتحقق من التدهور العضلي (أي السعال الأضعف) وتوفر صورة أكثر اكتمالاً عن صحة الشخص.

الفريق الذكاء الاصطناعي درب عشرات الآلاف على عينات السعال مما جعله دقيق للغاية في الاختبارات المبكرة، حيث تعرف على 98.5% من السعال من الأشخاص الذين لديهم حالات مؤكدة من COVID-19، وحدد أيضًا 100% من الأشخاص الذين كانوا ظاهريًا بدون أعراض.

لا تهدف هذه التقنية إلى تشخيص الأشخاص الذين يعانون من أعراض، حيث قد يكون لديهم حالات أخرى تنتج سلوكًا مشابهًا على الرغم من أنه قادر تمامًا، إلا أنه لنلن يستخدم فى الحصول على حكم نهائي بشأن ما إذا كنت مصابًا أم لا.

يعمل العلماء على تطوير تطبيق سهل الاستخدام يمكن استخدامه كأداة فحص مسبق للفيروس، وقد تضطر فقط للسعال في هاتفك كل يوم لتحديد ما إذا كان الخروج آمنًا لك.