أبو نعيم يوضح المنطقة الأعلى لإصابات "كورونا" وسبب ارتفاعها.!

أكد وكيل وزارة الداخلية اللواء توفيق أبو نعيم اليوم الأحد 1/11/2020، أن بيت حانون شمال قطاع غزة هي المنطقة الأعلى في تسجيل الإصابات بالفيروس على مستوى قطاع غزة.

وعزا أبو نعيم في تصريح صحفي، السبب الأساسي لارتفاع الإصابات في بيت حانون إلى البُعد الاجتماعي والعشائري فيها.

ولفت إلى أن الوزارة لم تغِب عن متابعة الوضع في بيت حانون، وقُامت بجولات ميدانية عديدة فيها للاطلاع عن كثب على جهود مواجهة الفيروس.

ودعا أبو نعيم، إلى تشكيل لجنة من الأهالي والوجهاء في بيت حانون للمساهمة في جهود محاصرة انتشار الفيروس، والتعاون مع إجراءات الجهات الحكومية حتى نتمكن من تجاوز هذه المرحلة.

من جهته، أوضح د. رامي العبادلة مدير دائرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، خلال لقاء وزارتي الداخلية والصحة مع الوجهاء والشخصيات المجتمعية في بيت حانون، أن الالتزام بارتداء الكمامة بين المواطنين في قطاع غزة لا تتجاوز 10%، والالتزام بإجراءات السلامة والوقاية يحتاج تكاتفاً من الجميع.

وأكد استمرار استهتار المواطنين، لافتاً إلى أنه قد تصل الأوضاع في مرحلة ما لرفع توصيات إلى الجهات المختصة بفرض إغلاق تام في قطاع غزة؛ من أجل حماية المواطنين والحد من تفشي الوباء، خاصة مع قدوم فصل الشتاء.