"إسرائيل" تبدا الاختبارات السريرية للقاح "كورونا"

بدأت وزارة الصحة "الإسرائيلية" اليوم الأحد 1/11/2020 ، اجراء التجارب السريرية على لقاح أعده المعهد البيولوجي الإسرائيلي لمكافحة فيروس كورونا.

الاختبارات وفقا لوزارة الصحية "الاسرائيلية" ستكون في اثنين من المستشفيات "الإسرائيلية" وهي مستشفى هداسا – عين كارم" في القدس ومستشفى "شيبا" التابع للمركز الطبي "تل هاشومير" في "تل ابيب".

وقالت مصادر إسرائيلية مطلعة ان الدفعة الأولى من هذه التجارب ستتم بمشاركة ثمانين متطوعا.

وتفيد مصادر في وزارة الصحة الإسرائيلية ان التجارب السريرية للقاح الجديد ستشمل في هذه المرحلة نحو 30 ألف شخصا.

وكانت وزارة الصحة اعلنت انه تم رصد 268 إصابة جديدة منذ يوم امس بعد اجراء 7946 فحص للكشف عن فيروس كورونا، وهو ما يشكل نحو 2.2%.

وقد بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في إسرائيل 2541 حتى اليوم فيما عدد الإصابات النشطة حاليا 10473 إصابة من اصل 314498 شخصا أصيبوا في إسرائيل بفيروس كورونا منذ بداية انتشار الوباء.