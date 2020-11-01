اسعار الذهب في فلسطين اليوم الأحد

تواكب وكالة "فلسطين اليوم" نشر اسعار الذهب ، ومدى ارتباطها بانخفاض وارتفاع الدولار والدينار الامريكي ، وخاص في ظل تذبذب اسعار صرفها .
حيث جاءت اسعار الذهب في فلسطين على النحو التالي :
متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في فلسطين بعملة شيكل
اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12
31 أكتوبر 205.90 180.17 154.43 120.11 102.95
30 أكتوبر 205.87 180.14 154.40 120.09 102.93
29 أكتوبر 205.55 179.86 154.16 119.90 102.77
28 أكتوبر 205.75 180.03 154.31 120.02 102.87
27 أكتوبر 207.41 181.49 155.56 120.99 103.71
26 أكتوبر 207.48 181.55 155.62 121.03 103.74
25 أكتوبر 206.65 180.83 154.99 120.55 103.33
24 أكتوبر 206.64 180.82 154.99 120.54 103.32
23 أكتوبر 206.68 180.85 155.01 120.56 103.34
22 أكتوبر 207.29 181.38 155.47 120.92 103.65