تفاصيل عودة مدارس "الاونروا" غدا وكيفية التعامل مع طلاب المناطق الحمراء

أكد عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة الغوث" الاونروا" في قطاع غزة اليوم الأحد 1/11/2020 ، ان غداً الاثنين سيتم العودة الجزئية لمقاعد الدراسة لطلاب "الاونروا"، مشيراً الى انه لا يمكن الحديث عن عودة شاملة انما عودة جزئية للمرحلة الاعدادية حيث سيتم اعتماد التعليم المدمج .

وقال ابو حسنة خلال تصريحات لصوت فلسطين وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ان التعليم المدمج تم اعتماده ان يتم حضور نصف الطلاب في اليوم الأول وعلى ان يكون اليوم الثاني تعليم عن بعد عبر بطاقات التعليم الذاتي ، ليكون النصف الثاني من الطلاب في المدارس في اليوم الثاني ، مشدداً على انه سيتم الدمج بين التعليم الذاتي والتعليم الوجاهي .

وبشأن التعامل مع المدارس والطلاب في المناطق الحمراء ، فقال : " لن تكون هناك دراسة في تلك المناطق ، لأنه سيكون هناك احتماليات انتقال العدوى ، وتلك المناطق مغلقة بالكامل وهي مناطق خطيرة .

وعن العجز المالي قال ان هناك جهود كبيرة تبذل لإنهاء العجز المالي ، حيث سيكون اليوم اجتماع يعقد في الامارات لبحث تقديم الدعم ، موضحاً ان العجز المالي يبلغ 130 مليون دولار نحن لا نستطيع ان نرحل العجز ليكون هناك عجز تراكمي، وهذا العجز عجز كبير له علاقة بالرواتب والخدمات التي تقدم للاجئين .

ويشار الى ان عدد من مدارس الاونروا بدأت منذ الامس بنشر جملة من التعليمات عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عودة التعليم لطلبة الاعدادي ، والالتزام بالتباعد الاجتماعي ، ووضع الكمامات وعدم التجمهر في ساحات المدارس وغيرها من التعليمات لضمان عودة صحية وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا .

ويشار الى ان مدارس الأونروا اغلقت ابوبها في قطاع غزة بعد انتشار فيروس "كورونا" منذ أكثر من شهرين بعد ان تم افتتاح العام الدراسي بشهر أغسطس استدراكي لتعوض تعطل العام الدراسي الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.