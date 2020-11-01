اليوم: السماح للمقيمين خارج المملكة السعودية بأداء العمرة

انطلقت فجر اليوم الأحد، المرحلة الثالثة من العودة التدريجية لأداء مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية، بالسماح للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة ومن خارجها.

وأعلنت السلطات السعودية السماح جزئيا بأداء مناسك العمرة للقادمين من الخارج عقب منع لقوافل الحج والعمرة استمر منذ مارس/آذار الماضي جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقضي المرحلة الثالثة للعودة التدريجية لمناسك العمرة بالسماح لـ20 ألف معتمر و60 ألف مصل في اليوم من الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة الفيروس.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر إن باقة معتمري الخارج تشمل تنظيم وجدولة رحلات الطيران من خارج المملكة، وخدمة الاستقبال في المطارات والمنافذ بواسطة الشركات المعتمدة، وأيضا خدمة النقل من المنافذ إلى المساكن، والنقل للحرمين باستخدام المركبات المهيأة، بالإضافة إلى خدمة الإسكان في دور الإيواء، وخدمة العمرة الآمنة.

وأشارت إلى أنه تتم الموافقة على 10 آلاف معتمر في اليوم الواحد يدخلون الحرم، ويكون عدد المجموعات 500 مجموعة في اليوم، بواقع 20 معتمرا في كل مجموعة، ويتم استيعاب 32 مجموعة في الفترة الزمنية الواحدة، بواقع 6 فترات في اليوم الواحد.

وبالنسبة إلى الفئة العمرية المسموح لها بالقدوم للعمرة من الخارج فهي من 18 إلى 50 عاما، كما فرضت وزارة الصحة تقديم شهادة فحص كورونا بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا، صادرة من مختبر موثوق من دولة المعتمر، بحيث لا يتجاوز سريانها 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى السعودية.

وسجلت السعودية، أمس السبت، 402 من الإصابات جديدة بالفيروس، مع وفاة 19 حالة، ليصل إجمالي المصابين إلى 347 ألفا و282 حالة، من ضمنهم 5402 وفاة، مع تسجيل أكثر من 33 ألف حالة تعافي.