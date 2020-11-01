هيئة الأسرى: تدخل متأخر من الاتحاد الأوروبي بشأن قضية الاخرس ونخشى من استشهاده

أكد المتحدث بأسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين ثائر شريتح ان الأسير ماهر الاخرس يدخل إضرابه عن الطعام يومه الـ98 على التوالي حيث ان وضعه الصحي خطير جدا ومعرض للشهادة أي لحظة ، والاحتلال يتراجع بشكل مستمر ويماطل في كافه وعوده .

وقال شريتح خلال تصريحات ل"صوت فلسطين" تابعتها وكالة فلسطين اليوم ان الوضع الصحي للأسير في تدهور فقد اصبح يعاني من مشاكل في السمع والبصر وخاصة ان الاسير يواصل رفض أخد المدعمات.

وبين شريتح ان تحرك الاتحاد الأوروبي في ملف الاسير الأخرس متأخراً فقد كان على الاتحاد الاوروبي والصليب الأحمر التدخل منذ اليوم الأول للإضراب ، مشدداً على ان الاتحاد الاوروبي أمام اختبار حقيقي لإنقاذ الاسير ماهر الأخرس وخاصة ان التدخل مهم ولكن لابد ان يكون سريع لإنهاء الاعتقال الاداري للأسير ماهر الاخرس .

وشدد على وجود عدد من الاسرى مضربون عن الطعام تضامناً مع الاسير الاخرس ورفضاً للإعتقال الاداري ، مشيراً الى ان الاسير محمود السعدي كان مضرباً عن الطعام وعلق اضرابه بعد تدهور طرأ على حالته الصحية والتفاهم على تحديد مدة انهاء اعتقاله الاداري .

وأشار الى وجود أسيرين آخرين في سجن النقب وتم عزلهما بعد مواصلة اضرابهما عن الطعام ، مشدداً على ضرورة تكاثف الجهود لإنهاء الاعتقال الاداري .