طهران تعلق على اغتيال وزير الشباب والرياضة في حكومة أنصار الله

أعلنَ السفير الإيراني في صنعاء، حسن إيرلو، اليوم السبت، عن إدانة طهران اغتيال حسن زيد، وزير الشباب والرياضة بحكومة الإنقاذ الوطني المشكلة من جماعة "أنصار الله" في اليمن.

وقال إيرلو في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، إن "وزارة الخارجية الإيرانية تدين بشدة اغتيال وزير الشباب والرياضة اليمني حسن زيد"​​​.

وأضاف: "سنعمل مع الحكومة اليمنية على بسط الأمن والسلام واجتثاث الإرهاب من جذوره".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الداخلية في صنعاء "مقتل العنصر الرئيسي في خلية الاغتيال، محمد علي أحمد حنش، بعد مقاومته حملة أمنية نفذتها الوزارة بالتعاون مع جهاز الأمن والمخابرات في منطقة حورور بمديرية ميفعة عنس بمحافظة ذمار (وسط اليمن)".

والأربعاء الماضي، أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في صنعاء، العميد عبد الخالق العجري، "وفاة المتهم ياسر أحمد سعد جابر محمد، متأثرا بجراح بليغة أصيب بها خلال مقاومته القبض عليه، ومقتل المتهم الآخر إبراهيم صالح عبد الله الجباء، أثناء تبادل إطلاق النار مع رجال الأمن خلال محاولتهما الهروب والخروج من محافظة ذمار".

وتتهم جماعة "أنصار الله" التحالف العربي بالوقوف وراء اغتيال الوزير زيد، الأمين العام لحزب الحق الموالي لجماعة "أنصار الله"، خاصة أنه المطلوب رقم 14 في قائمة أعلنها التحالف في نوفمبر 2017، تضم 40 قياديا في الجماعة، ورصد مبلغ 10 ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات تقود إليه.

ولم يصدر أي تعليق من التحالف العربي، على اتهام جماعة "أنصار الله" له بالضلوع في اغتيال الوزير زيد.

وأطلق مسلحان على متن دراجة نارية، الثلاثاء الماضي، وابلا من الرصاص على سيارة وزير الشباب في حكومة الإنقاذ، حسن زيد، في منطقة حدة جنوبي العاصمة، ما أدى إلى إصابته وابنته بجراح بليغة توفي على اثرها بعد نقله إلى المستشفى اليمني الألماني القريب من موقع الحادثة.