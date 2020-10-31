أجرت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة اتصالات مع الأشقاء المصريين، و بالتعاون مع سفارة دولة فلسطين في الجزائر و من خلالها مع الأشقاء الجزائريين، حيث أثمرت هذه الاتصالات عن تسيير طائرة مصرية خاصة لنقل العالقين في الجزائر من أبناء قطاع غزة لمطار القاهرة الدولي وذلك يوم غد الأحد القادم الموافق الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

جاء ذلك، تنفيذاً لتوجيهات رئيس السلطة محمود عباس وتعليمات وزير الخارجية والمغتربين، الدكتور رياض المالكي.

وشكر دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة، الجهات المصرية المسؤولة، التي وافقت وسهلت نقل العالقين، وللسلطات الجزائرية وسفارتها بالقاهرة على ما قدمته من تسهيلات لإنهاء هذه الأزمة، ولكل من ساهم في إنجاح مساعي حلّ أزمة العالقين في الجزائر.