ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

طبيب روسي يكشف الأطعمة التي تسبب الصداع النصفي لدى الإنسان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:57 - 31 أكتوبر 2020
الصداع النصفي الصداع النصفي
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

كشف فاليري كوفايف، طبيب الأعصاب في المستشفى المركزي التابع بإدارة شؤون الرئاسة الروسية، عن العوامل التي تسبب الصداع النصفي لدى الانسان.

وفي تصريحات لجريدة "أرغومينتي إي فاكتي" اليوم السبت، أوضح كوفايف أن كل فرد قد يتأثر بعوامل خاصة به تسبب بإصابته بالصداع النصفي، وهو مرض كثيرا ما يأتي كرد لجسم الانسان على بعض الأغذية.

وأشار الخبير بهذا الصدد إلى أن " المسببات الرئيسة للمرض هي الأنبذة (جمع نبيذ) الحمراء والفوارة، مضيفا أن الشوكولاتة من شأنها أن تسبب المرض هي الأخرى في بعض الأحيان، مع أن احتمال ذلك ضعيف نسبيا.

كما ذكر الخبير أن الجوع أيضا يمكنه أن يسبب الصداع النصفي في كثير من الحالات.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات