أنصار الله تعلن إطلاق سراح خمسة من عناصرها ضمن صفقة تبادل

أعلنت جماعة "أنصار الله" اليوم السبت، عن إطلاق سراح 5 من أسراهم في صفقة تبادل بينهم وبين القوات الحكومية في محافظة مأرب، تمت بجهود محلية.

وقال مسؤول ملف الأسرى في الجماعة عبد القادر المرتضى عبر تغريدة في موقع "تويتر": "تم اليوم تحرير خمسة من أسرى الجيش واللجان الشعبية، في عملية تبادل (مع الحكومة) في جبهة مأرب بجهود محلية".

فيما لم يصدر أي تعليق من قبل القوات الحكومية في محافظة مأرب حتى اللحظة، لتأكيد الخبر أو نفيه.

وخلال الأعوام الماضية نجحت الوساطات التي يقودها زعماء قبلييون في الإفراج عن أكثر من 2500 أسير من الجانبين حتى أواخر العام 2019، وفق ما ذكرت بعض المواقع المحلية المحايدة.