التربية" واتحاد المعلمين يتفقان على انتظام الدوام غداً كالمعتاد

وقّعت وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام للمعلمين، اليوم، اتفاقاً يقضي بانتظام الدوام غداً في كافة المدارس.

ودعت الوزارة كافة الهيئات الإدارية والتدريسية للانتظام في الدوام غداً كالمعتاد، وفق خطة الوزارة التي أقرها مجلس الوزراء.