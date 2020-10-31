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التربية" واتحاد المعلمين يتفقان على انتظام الدوام غداً كالمعتاد

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:38 - 31 أكتوبر 2020
كتاب -تعليم كتاب -تعليم
تقارير
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وقّعت وزارة التربية والتعليم والاتحاد العام للمعلمين، اليوم، اتفاقاً يقضي بانتظام الدوام غداً في كافة المدارس.

 ودعت الوزارة كافة الهيئات الإدارية والتدريسية للانتظام في الدوام غداً كالمعتاد، وفق خطة الوزارة التي أقرها مجلس الوزراء.

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