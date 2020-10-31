علماء فلسطين يدعون إلى مساندة تركيا بعد زلزال أزمير

دعت رابطة علماء فلسطين، يوم السبت، إلى الوقوف إلى جانب الجمهورية التركية، بعد زلزال إزمير أمس، الذي خلّف أكثر من 25 قتيلًا.

وقالت الرابطة في بيان صحفي، "إن الوقوف إلى جانب الشعب التركي في هذه الحادثة وغيرها واجب شرعي وواجب إنساني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: " المؤمن للمؤمنِ كالبُنْيَانِ يشدُّ بعضُه بَعْضا"، فإذا لم يقف المؤمن مع أخيه المؤمن في هذه الأحوال فعليه أن يراجع إيمانه".

وتقدمت بخالص العزاء إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، والبرلمان والحكومة والشعب في تركيا، على مصابه الأليم في هذا الزلزال.

ودعت رابطة علماء فلسطين جميع المسلمين في أنحاء العالم، للتضامن مع إخوانهم المسلمين في تركيا، والوقوف إلى جانبهم ومساعدتهم في مصابهم الأليم بهذا الزلزال.

ولقي 26 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 500 في زلزال قوي ضرب أمس ولاية إزمير غربي تركيا، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول المحلية.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان لها، إن الزلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر، مركزه بحر إيجة قبالة سواحل مدينة "سفري حصار".