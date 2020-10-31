أهم فوائد عصير البنجر أو "الشمندر" الأحمر

يعتبر تناول عصير البنجر أو ما يُعرف أيضاً بـ"الشمندر" من الوجبات الصحية البحثة التي تقي الانسان من العديد من الامراض، فما فوائد عصير البنجر؟ وهل حقًا يقي من الامراض بما فيها الخطيرة؟.

ويحتوي عصير البنجر على العديد من العناصر الغذائيّة التي تعود بفائدةٍ صحية كبيرة على صحّتكِ، علمًا أنه نوع من الخضار ذات اللون الأحمر الارجواني.

فوائد عصير البنجر أو "الشمندر" :

أولاً يخفّض نسبة الكاليسترول :

تناول عصير البنجر يوميًا يعمل على تخفيض نسبة الكوليسترول الضارّ والمرتفع في دمكِ.

ويحتوي العصير على نسبةٍ عالية من الألياف القابلة للذوبان.

ثانيًا: يحمي من أمراض القلب :

يحسّن العصير من صحّة القلب ويمنع تصلّب الشرايين ويوسع الأوعية الدمويّة، ويقلل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

حيث قال خبراء التغذية عنه، أنه يحتوي على أكسيد النتريك ويعمل على زيادة نسبة الأوكسيجين في الدم.

ثالثًا: يحسّن صحّة شعركِ:

ومن فوائد عصير البنجر، انه يحسّن صحّة شعركِ.

كما يقي البنجر الفروة من ظهور القشرة ويزيد من سماكة شعركِ ونعومته ومظهره الصحي لاحتوائه على الكاروتينات.

رابعًا: يحافظ على صحّة الجلد:

ويمنع البنجر، ظهور الحبوب والبثور ويجعله نضراً وشاباً ويقي الجلد من ظهور التّجاعيد المبكرة.

خامسًا: مفيد للجهاز البولي :

إذ يعمل على تطهير المثانة ويعالج قروحها ويدرّ البول ويكافح الالتهابات البوليّة ويمنع عنكِ أورام المثانة، بفضل المكونات التي يتمتع بها العصير.

سادسًا: يحميكِ من الأنيميا:

ومن فوائد عصير البنجر أيضًا أنه يمنع الإصابة بمرض فقر الدم "الأنيميا".

ويمنع جنينكِ في حال كنتِ حاملاً من الإصابة بالتشوهات لاحتوائه على حمض الفوليك.

سابعًا: ينظّم ضغط الدم:

ينظم العصير ضغط الدم ويخفّض من ارتفاعه.

ثامنًا: يقي من مرض السّرطان:

ويعمل عصر البنجر على الوقاية من نموّ الأورام السّرطانية في جسمكِ؛ خصوصاً من سرطان القولون وسرطان الكبد لكفائته الكبيرة في إزالة السّموم.

تاسعًا: يقوّي جهاز المناعة :

وبسبب احتوائه على المعادن والفيتامينات الهامّة، يعمل العصير على تقوية جهاز المناعة.

ومن فوائده أنه يساعد على إنقاص وزنكِ الزائد وحرق الدهون، وذلك يعود لاحتوائه على ألياف وأنه قليل السعرات الحرارية.