5 خطوات سهلة لعمل حلوى خلية النحل في البيت

طريقة عمل حلوى خلية النحل في المنزل وبسرعة ، إذ يبحث الأشخاص على محرك جوجل عن طريقة اعداد خلية النحل ، حيثُ أخذت الحلوى شهرة واسعة بين الاسر العربية، وذلك لطعمها اللذيذ والشهي.

وحرص موقع فلسطين اليوم على وضع خطوات اعداد خلية النحل اللذيذة في مقالة رائعة سهلة الفهم كما يمكن لأي شخص حفظ المكونات والخطوات وتطبيقها في المنزل.

ولا تحتاج خلية النحل إلى جهد كبير من الصانعين سوى توفير المقادير وتطبيق ما هو موضوع في أسفل المقالة بالترتيب، أي الخطوات.

وفي البداية سنتطرق إلى مكونات الحلوى التي اشتهرت منذ سنوات في المطابخ العربية:

مكونات خلية النحل (مقادير) :

5 أكواب دقيق

كوبان إلا ربع ماء دافئ

6ملاعق كبيرة حليب

1 ملعقة ك بيكنغ باودر

2 ملعقة ك خميرة

نصف كوب زبت

ملعقة ملح

2 ملعقة سكر

وبعد الانتهاء من توفير تلك المكونات، علمًا أنها متوفرة في الأسواق والمحلات التجارية، ويمكن الحصول عليها بسهولة تامة، سننتقل إلى خطوات اعداد خلية النحل ذات الرائحة النافذة والقوية.

خطوات اعداد خلية النحل :

أولاً: في المرحلة الأولى من اعداد الحلوى، حيثُ قم بخلط الماء والحليب والخميرة والسكر معا، ثم أضف الزيت والملح واخلطيها جيدًا والدقيق والباكينج باودر.

ثانيًا: بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، ثم بعجنها جيدًا ثم اتركيها نصف ساعة على الأقل لتتخمر، ثم شكلها على شكل كرات متوسطة ثم احشيها بالحشو المرغوب إما مالح مثل جبن الكيري أو الرومي أو الهوت دوج أو حلو مثل المكسرات.

ثالثًا: قم برصها بحيث تكون المسافة بينها صغيرة أو شبه ملتصقة حتى تلتصق عندما تختمر وتخبز، واتركيها لتختمر قليلًا.

رابعًا: بعد تركها لتختمر ثم بدهن سطحها ببعض الحليب، وإن كانت مالحة رشي عليها بعض السمسم وحبة البركة.

خامسًا: الخطوة الأخيرة، اخبزها في فرن متوسط الحرارة على 180 درجة ، ثم صبي عليها الشربات إن كانت حلوة.

ولديك الاختيار أن تقدم حلوى خلية النحل إلى الأصدقاء أو افراد العائلة ساخنة أو باردة.

ونتمنى لكم طعامًا هنيئًا وصحيًا.

فلسطين اليوم تدعوكم إلى زيارة موقعها حيثُ تنشر يوميًا العديد من كيفية احضار الحلويات والطبائخ والعصائر المشهورة.