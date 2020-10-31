إيران تهدد "أعدائها" بالرد المؤلم والمدوي

هددت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت، من رد مؤلم ومدوي على ما أسمتهم بـ"الأعداء"، حال نفذوا اعتداء على البلاد.

وأكد العميد في الجيش الإيراني أحمد رضا بوردستان، أن جيشه يرصد كافة تهديدات العدو بدقة عالية.

وأشار العميد إلى أن أسلحة ومعدات الجيش الإيراني هي من صناعة علماء وخبراء محليين إيرانيين، مشيدًا بقدرات أسلحة ومعدات جيشه.

وأوضح بوردستان، أن طهران تنتج جميع الاحتياجات في مجال الدفاع البري والجوي والبحري في البلاد، حسبما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية.

والاسبوع الماضين أعلنت إيران، أن الحرس الثوري الإيراني نفذت مناورات الدفاع الجوي المشتركة وأطلق عليها عنوان "المدافعون عن سماء الولاية 99"، في رسالة قوية إلى الأعداء من جهوزية الجيش الإيراني إلى التصدي لأي اختراق خارجي.