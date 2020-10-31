رابط فحص المنحة القطرية عن شهر أكتوبر 2020 وآلية الصرف

يترقب اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2010 ، آلاف المستفيدين من المنحة القطرية في قطاع غزة، نشر رابط المنحة الجديد عن شهر أكتوبر 2020 من أجل فحص أسمائهم لاستلام الـ 100 دولار التي توزع على الاسر الفقيرة التي عانت الويلات من الحصار الإسرائيلي وارتفاع الفقر والبطالة.

وكالعادة تنشر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة قبل بدء صرف المنحة القطرية رابط لكشف أسماء المستفيدين بأيام قليلة، حيثُ يضع الأشخاص فيه أرقام هواياهم وتاريخ ميلادهم.

وكانت قطر قد أعلنت سابقًا أنها تدعم آلاف الاسر الفقيرة في غزة ضمن التفاهمات بين الفصائل الفلسطينية مع الاحتلال لتعزيز التهدئة، كما أن المنحة القطرية بدأت في الصرف منذ عام 2018.

وتعهدت الدوحة إلى مساعدة الشعب الفلسطيني، وبناء المشاريع والبنية التحتية المتهالكة خاصة في غزة، حيثُ اقامت مشاريع الإسكان ومستشفى وتمويل دخول السولار للمحطة الكهرباء الوحيدة وغيره، وما زالت تبني العديد من المشاريع.

موعد صرف المنحة القطرية اكتوبر 2020 :

اليوم السبت، أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة السفير محمد العمادي ، أن اللجنة بالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، ستبدأ عملية صرف المساعدات النقدية للأسر المتعففة في غزة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 04/11/2020 م.

"100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة، ستستفيد من المساعدة النقدية، بواقع 100 دولار لكل عائلة"، كما أوضح العمادي.

وعن آلية توزيع المنحة القطرية في فبراير 2020، بيّن السفير، أنها ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وقال العمادي: إن "هذا الاجراء الجديد من اجل الحفاظ على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي".

وأشار إلى أن عملية توزيع المنحة القطرية عن شهر أكتوبر ستتم بإشراف كامل من طواقم اللجنة القطرية وبالتعاون مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بغزة، بشكلٍ يضمن تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة التامة للمستفيدين والعاملين في مراكز التوزيع، في ظل تفشي وانتشار فيروس "كورونا" في قطاع غزة.

ويعاني قطاع غزة من ارتفاع نسبة الفقر والبطالة بين أوساط السكان، نتيجة الحصار الإسرائيلي المطبق منذ أكثر من عقد كامل.

رابط المنحة القطرية عن شهر اكتوبر 2020 :

وحتى هذه اللحظة لم تنشر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رابط المنحة القطرية عن شهر أكتوبر 2020.

وحال تم نشر رابط المنحة القطرية سيتم توفيره لكم حتى تتمكنوا من معرفة أسماءهم في عميلة الصرف.