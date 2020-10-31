ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

0 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

آليات ومعايير المستفيدين من المنحة القطرية لشهر أغسطس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:04 - 31 أكتوبر 2020
المنحة القطرية (7) المنحة القطرية (7)
تقارير
إعلان شركة جوال
مشاركة

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية أنه ستتم عملية صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة يوم الأربعاء الموافق 4/11/2020 ل 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في قطاع غزة  بواقع 100 $ لكل عائلة.

وأوضحت الوزارة أن المنحة القطرية لهذه الدفعة ستصرف لمن استلم أقل من 14 مرة، ومن استلم 15 مرة ولديه أكثر من 9 أبناء - (عدد أفراد الأسرة 11 فأكثر) - وعمره أقل من 70عاما.

وبينت الوزارة أن عملية التوزيع ستتم عبر فروع بنك البريد في محافظات القطاع، ضمن إجراءات الوقاية الصحية المعتمدة من قِبل وزارة الصحة الفلسطينية لمواجهة تفشي فيروس "كورونا"، حفاظا على سلامة المستفيدين ولضمان التزامهم بإجراءات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي.

الأكثر مشاهدة

متعلقات