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ميسي ورفاقه يبدون ليونة لإدارة نادي برشلونة الجديدة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:57 - 31 أكتوبر 2020
ميسي يعود للتدريبات في برشلونة ميسي يعود للتدريبات في برشلونة
تقارير
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تخلى عدد من لاعبي برشلونة، عن موقفهم المتشدد الذي اتخذوه ضد مجلس إدارة البارسا، عند مناقشة الأزمة الاقتصادية للنادي.

ورفض 7 لاعبين من البارسا يتقدمهم ليونيل ميسي في وقت سابق، خفض رواتبهم أو تأجيلها، أثناء تواجد الرئيس المستقيل جوسيب ماريا بارتوميو.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن اللاعبين اتفقوا، الأربعاء الماضي، على الجلوس مع الإدارة الجديدة، والتفاوض على خفض الرواتب.

وأشارت إلى أن الممثلين القانونيين للاعبي البارسا بدأوا المفاوضات مع مسؤولي النادي، وجاءت الانطباعات إيجابية لدى الطرفين عقب جلسة الأمس.

وأوضحت أن اللاعبين أعلنوا تفهمهم لموقف النادي، واستعدادهم أيضًا لتأجيل جزء من الرواتب إلى المواسم المقبلة، لحين انتهاء الأزمة الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا المستجد.

وذكرت أنه يسود التفاؤل لدى إدارة برشلونة، بشأن التوصل لاتفاق حول خفض الرواتب مع اللاعبين قبل الخامس من شهر نوفمبر/تشرين ثان المقبل.

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