الصحة العالمية: ارتفاع إصابات كورونا في غزة "لم يكن مفاجئًا"

قالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية د. رندة أبو ربيع، إن "ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة، لم يكن مفاجئاً".

وأكد أبو ربيع في حديث لإذاعة صوت القدس المحلية، أنه "لم يعد إغلاق وفتح غزة هو السبب في انتشار الوباء، وأن ارتفاع الإصابات كان رغم الإجراءات الشديدة التي اتخذتها الحكومة".

وأوضحت أن هناك معادلة تم تشكيلها في أشهر جامعات العالم لكي تعطي المجتمعات تصور عما ستكون عليه الحالة اذا استمر ارتفاع الإصابات، مشيرةً إلى أنها أعطت بان الإصابات في تزايد مع اقتراب فصل الشتاء.

ولفتت أبو ربيع، إلى أن ارتفاع أرقام الإصابات في غزة رغم الإجراءات لا يدع مجالاً للشك عدم التزام المواطنين بالإجراءات.

وشدّد على أن القطاع ما زال قادر على استيعاب المرضى الذين يتم تحويلهم إلى المستشفى ووضعهم في العناية المكثفة حتى هذه اللحظة.

وذكرت المتحدثة، أن المنظمة تراقب نسبة شفاء المرضى ومن تظهر عليهم الأعراض ونسبة الوفيات ومن يتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي.

كما وأكدت أن الأمور في غزة ما زالت تحت السيطرة منبهةً إلى أنه قد تنفجر في أي لحظة.

وتابعت بالقول :"ما زلنا في وضع تراقبي ولا بد من وضع سياسة وطنية في غزة لرؤية سيناريو جديد في حال تزايدت الأعداد".

ونهبت من عدم قدرة النظام الصحي على استيعاب الإصابات بالوباء، وهنا سيكون مؤشر لانهيار المنظومة الصحية.

وحذرت من أن سقوط المنظومة الصحية في غزة، ستشكل كارثة تفوق كوارث الحرب والحصار والتجويع التي يعاني منها قطاع غزة.

كما واعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت 31-10-2020 احصائية عدد الوفيات والاصابات بفيروس كورونا والتي تم اجراء الفحص لها أمس الجمعة.

وأوضحت الصحة بأنها سجلت حالة وفاة لمواطنة مسنة و198 اصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في محافظات القطاع.

وأشارت إلى أن المواطنة فايزة ديب خليل المصري (85 عام) توفيت في مستشفى غزة الاوروبي وهي من سكان بيت حانون شمال قطاع غزة ليرتفع عدد الوفيات منذ مارس الماضي إلى 34 حالة وفاة.

ولفتت الوزارة إلى أنها أجرت فحصًا مخبريًا لنحو 2748 شخصًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، مبينة أنها سجلت 198 اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد المصابين منذ مارس الماضي إلى 6545 اصابة منها 2387 اصابة نشطة.

وسجلت الوزارة، 187 حالة تعافي جديدة ليرتفع عدد المتعافين منذ شهر مارس إلى 4124 حالة تعافي.