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رئيس برشلونة الجديد يطرد ذراع بارتوميو

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 15:32 - 31 أكتوبر 2020
برشلونة برشلونة
تقارير
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قرر كارليس توسكيتس، القائم بأعمال رئيس برشلونة، طرد ذراع جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس المستقيل، من النادي الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن توسكيتس طرد جاومي مسفرير، مستشار بارتوميو، كأول قرار له عقب تولي مسؤولية قيادة النادي.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسفرير متورط في التعاقد مع شركة لتشويه رموز النادي التاريخية، والهجوم على بعض اللاعبين الحاليين بالفريق، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسبق أن اعترض جيرارد بيكيه، نجم برشلونة، على بقاء مسفرير داخل أسوار النادي الكتالوني، عقب كارثة التواصل الاجتماعي.

وأوضحت "سبورت" أن مجلس إدارة برشلونة أبلغ الموظفين بالقرار النهائي لطرد مسفرير، أمس الجمعة.

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