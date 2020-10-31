تشكيلة فريق ليفربول أمام وست هام اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

يترقب ملايين الأشخاص حول العالم في مشاهدة مباراة فريق ليفربول الإنجليزي القوية، والتي ستنطلق مساء اليوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2020، وذلك ضمن المنافسة الشرسة على لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، حيثُ من المتوقع أن تكون اللعبة اليوم، في قمة الروعة.

وفي هذه المقالة الرائعة، سنتعرف على تشكيلة فريق ليفربول ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، علمًا أن الفريق حصل على لقب الدوري العام الماضي.

وحقق مدرب ليفربول، الألماني يورجن كلوب ، لفريقه انتصارات عدة في المباريات الماضية، إلا أن النادي يمر بحالة عدم استقرار.

وسيستقبل ليفربول مع وست هام على أرض ملعب أنفيلد، فيما توقع خبراء رياضيين أن تكون اللعبة قوية الليلة.

أعلن نادي ليفربول، مؤخرًا، من انتهاء التدريبات الجماعية.

و"سيقدم الفريق أداء جيد في هذه المواجهة التي تعتبر سهلة نسبية"، وفق المدير الفني يورجن كلوب.

ويأمل المدير الألماني، أن يخوض لاعبيه المباراة بكامل لياقتهم البدنية وانتزاع النقاط الثلاثة بالكاملة.

وحقق الريدز فوزًا صعبًا على خصمه شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي، وانتهت بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد انطلاق مباراة ليفربول أمام وست هام :

وسيلعب الفريقان اليوم الساعة السابعة والنصف مساءً.

توقع تشكيلة ليفربول ضد وست هام اليوم :

وفق خبراء الرياضة فإنه من المتوقع تشكيلة ليفربول أمام وست هام على النحو الاتي:

في قلب الهجوم: ساديو ماني، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو.

في خط الدفاع: ترينت أليكساندر آرنولد، أندرو روبرتسون، جو جوميز، جويل ماتيب

في خط الوسط: تياجو ألكانتارا، جورجينيو فاينالدوم، جوردان هندرسون

في حراسة المرمى: أليسون

أما بالنسبة للاعب دايك فيرجيل فقد غيب عن اللعبة بجانب تشامبرلين وتافاريس وذلك بسبب الإصابة.

يشار إلى أن نادي ليفربول المحترف في كرة القدم، تأسس بتاريخ 15 مارس 1892، بمدينة ليفربول، في إقليم الميرسيسايد بإنجلترا.

وكان رجل الأعمال الإنجليزي جون هولدينغ. له اللبنة الأولى في تأسيس النادي، الذي يَشتَهر بألوانه الحمراء.

ويكنى ليفربول بلقب "الريدز" (بالإنجليزية: The Reds) (بالعربية: الُحمرْ). ويلعب الفريق حاليّاً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحصد النادي الانجليزي 13 لقباً على مستوى القارة الأوروبية، كما حقق لقب دوري أبطال أوروبا ست مرات آخرها عام 2019،

وبلقب كأس الاتحاد الأوروبي 3 مرات، و4 مرات في كأس السوبر الأوروبي.